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В Азербайджане запускают новый проект о здоровом питании

11:34 218

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) начинает новый проект, направленный на повышение осведомленности населения о важности здорового питания и его популяризацию среди широких масс.

В рамках проекта под названием «От слов к делу: выбирай здоровое питание!» планируется проведение серии мероприятий. Инициатива призвана привить потребителям привычки здорового питания и внести вклад в развитие здорового образа жизни в стране.

Кампания АПБА будет реализована совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Ассоциацией нутрициологии и диетологии (NÜDİA). В рамках проекта запланированы просветительские мероприятия, кампании по продвижению здорового питания в общественных местах, а также публикация интересной информации о правильном питании в социальных сетях и проведение дискуссий с участием экспертов.

Проект «От слов к делу: выбирай здоровое питание!» призывает каждого задуматься о своем питании и предпринять практические шаги для сокращения пищевых отходов. Участники проекта смогут стать активными сторонниками этого движения.

В рамках инициативы «От слов к делу: выбирай здоровое питание!» планируется достичь значительного прогресса в области здорового питания.

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