Правительство Италии под угрозой развала

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которое считается относительно устойчивым по местным стандартам, оказалось под угрозой развала из-за разногласий по вопросам отправки войск в Украину и укрепления военного потенциала Евросоюза. Об этом сообщает журнал Politico, ссылаясь на информированные источники.

Разлад в правящей коалиции вызван противоречиями между двумя ключевыми партиями: правопопулистской «Лигой» и правоцентристской «Вперед, Италия». Лидер первой, вице-премьер Маттео Сальвини, неоднократно критиковал политику Киева и даже назвал президента Франции Эммануэля Макрона «безумцем» за его предложение о возможной отправке войск в Украину. В то же время глава «Вперед, Италия» Антонио Таяни выступает за усиление оборонных инициатив ЕС.

«Несмотря на непривычную для Италии стабильность кабинета Мелони, ей приходится улаживать конфликты между Сальвини и Таяни. Их противостояние обострилось из-за идеи создания европейской армии, причем Сальвини открыто высмеивал мысль о том, чтобы такой силой руководил «невменяемый» Макрон», — цитирует издание слова источников.

По мнению авторов статьи, нестабильность в коалиции вынуждает Мелони смягчать свою внешнеполитическую позицию, балансируя между интересами партнеров и стараясь сохранить единство правительства.

Ранее Мелони подчеркивала, что Италия не намерена отправлять свои войска в Украину, однако допустила возможность участия ООН в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня.