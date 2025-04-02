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Задержания в Турции за призывы к бойкоту

12:44 1348

В Турции в рамках расследования призывов к экономическому бойкоту задержаны 11 человек. Об этом сообщает TRT Haber.

Всего по делу выданы ордеры на арест 16 человек, которые, по данным следствия, распространяли в социальных сетях призывы к бойкоту товаров.

Среди задержанных оказался актер Джем Йигит Узюмоглу, прославившийся ролями в сериале Netflix «Восход Османской империи» и популярной молодежной драме «Ади Эфсане».

Джем Йигит Узюмоглу

Накануне лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель призвал граждан Турции к экономическому бойкоту 2 апреля — не совершать в этот день никаких покупок. После этого Главная прокуратура Стамбула начала расследование по факту «призывов, направленных на дестабилизацию экономики».

В ответ представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик обвинил Озеля в подрыве национальной стабильности, заявив, что он стал «тотальной угрозой для Турции».

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