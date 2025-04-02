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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Посол Ирана в Армении об отношениях с Азербайджаном

12:48 1099

Региональный формат «3+3» можно использовать для достижения мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани на полях семинара на тему «Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии».

«Иран на связи как с Арменией, так и Азербайджаном и выступает за стабильность и мир на границе. Во время этих обсуждений призываем стороны направляться в сторону подписания мирного договора… Иран считает, что нужно избегать любого шага, который приведет к напряженности.

В ходе наших бесед и обсуждений мы призываем стороны двигаться к подписанию мирного соглашения. Иран готов содействовать поддержанию мира, ненарушению режима прекращения огня и достижению сторонами мирного соглашения. И я думаю, что в этом плане «3+3» - довольно хороший формат. Используя этот формат, мы можем двигаться к установлению мира.

У нас хорошие отношения с Азербайджаном, Азербайджан - наш сосед, мы используем связи, которые у нас есть с Азербайджаном, мы делаем все для установления мира в регионе», - сказал Собхани.

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