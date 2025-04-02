Доллар падает из-за Трампа

Так, утром 3 апреля, рассчитываемый ICE индекс DXY, отражающий динамику доллара к корзине из шести валют (евро, швейцарский франк, японская иена, канадский доллар, британский фунт и шведская крона), упал на 0,99%. Более широкий WSJ Dollar Index потерял 0,62%.

Евро укрепился до $1,095 против $1,0855 накануне. Британский фунт поднялся до $1,3095 по сравнению с $1,3008 на закрытии предыдущей сессии. Курс доллара к иене снизился до 147,1 с 149,28 иены на момент завершения торгов в среду.

Эксперты Goldman Sachs отметили, что неопределенность вокруг пошлин усиливает интерес к защитным активам, включая японскую иену, что способствует ее укреплению.

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении торговых партнеров США. При этом он уточнил, что американские тарифы не будут точной копией иностранных, и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах и какие вводятся в ответ.

Согласно данным таблицы, Китай облагает американскую продукцию пошлинами в среднем на уровне 67%, в ответ США установят тарифы в 34%. Евросоюз применяет пошлины в 39%, на что Штаты ответят ставкой в 20%. Япония взимает 46%, а американские контрмеры составят 24%.

Трамп также подчеркнул, что минимальная базовая ставка пошлин составит 10%. В Белом доме добавили, что она вступит в силу 5 апреля, тогда как повышенные тарифы начнут действовать с 9 апреля.

Инвесторы выражают обеспокоенность тем, что новые меры могут ускорить инфляцию в США.