В Молдове захотели объединиться с Румынией

В Молдове растет число сторонников объединения с Румынией, особенно среди тех, кто поддерживает проевропейский курс. Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на данные социологического опроса.

Согласно исследованию, идею присоединения Молдовы к Румынии поддержали 36,7% респондентов, что превышает показатели предыдущего года.

Издание также упоминает, что в марте была сформирована «Платформа национального воссоединения», которая ставит своей задачей объединение с Румынией и стремится одержать победу на грядущих парламентских выборах. Основную поддержку этой идеи сейчас оказывают избиратели проевропейских партий.

Также отмечается, что на прошлых парламентских выборах доля голосов за сторонников объединения была незначительной.