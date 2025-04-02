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В Молдове захотели объединиться с Румынией

12:56 775

В Молдове растет число сторонников объединения с Румынией, особенно среди тех, кто поддерживает проевропейский курс. Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на данные социологического опроса.

Согласно исследованию, идею присоединения Молдовы к Румынии поддержали 36,7% респондентов, что превышает показатели предыдущего года.

Издание также упоминает, что в марте была сформирована «Платформа национального воссоединения», которая ставит своей задачей объединение с Румынией и стремится одержать победу на грядущих парламентских выборах. Основную поддержку этой идеи сейчас оказывают избиратели проевропейских партий.

Также отмечается, что на прошлых парламентских выборах доля голосов за сторонников объединения была незначительной.

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