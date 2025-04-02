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Рейтинг ФИФА: Зимбабве и Ливия опередили Азербайджан

Отдел спорта
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Мартовские поражения от Гаити (0:3) и Беларуси (0:2) в домашних товарищеских матчах ухудшили и без того ужасное положение сборной Азербайджана в рейтинге ФИФА.

Со 117-го места наша команда опустилась на 119-е, позволив опередить себя таким «футбольным» странам, как Зимбабве и Ливия.

На 118-м месте располагается сборная Северной Кореи, на 120-м - национальная команда Того.

Лидирует по-прежнему Аргентина. Соперники сборной Азербайджана по отборочной группе чемпионата мира-2026 - Франция, Украина и Исландия - занимают соответственно 3-е, 25-е и 74-е места.

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