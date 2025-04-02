Датские F-35 впервые перехватили российский самолет

Датские истребители F-35A впервые поднялись на перехват российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, пишут зарубежные СМИ.

Примечательно, что это событие стало первой миссией F-35 Королевских воздушных сил Дании после того, как самолеты были признаны готовыми к выполнению непосредственных оперативных задач.

Перехват прошел стандартно: датские летчики, взлетев с авиабазы Скрюдструп, визуально идентифицировали российский самолет, который находился в международном воздушном пространстве вблизи Борнхольма, и сопроводили его до выхода из зоны идентификации ПВО Дании.