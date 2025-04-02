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Турция и Франция обсудили Южный Кавказ

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13:25 622

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Париже с министром по европейским и иностранным делам Франции Жан-Ноэлем Барро, cообщает турецкий МИД в соцсети Х.

В ходе встречи министры, как сообщается, обсудили в том числе шаги по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Кроме этого, Фидан и Барро обсудили двусторонние и региональные вопросы. В этой связи затронута важность усиления координации со странами, не являющимися членами Европейского союза (ЕС), в формировании новой системы безопасности Европы.

Турецкая сторона высказала свои ожидания от Франции по «устранению искусственных барьеров» в отношениях Турции и ЕС.

Кроме того, Фидан затронул поддержку Турцией усилий по прекращению российско-украинской войны, расширения связей с новым правительством Сирии, важность борьбы с РПК и другие вопросы, касающиеся Ближнего Востока.

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