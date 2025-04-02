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Трамп теряет доверие американцев

13:29 759

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения на пост главы государства. Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.

Опрос проводился в течение трех дней и завершился 2 апреля 2025 года. Согласно результатам, уровень поддержки Трампа снизился на 2 процентных пункта по сравнению с опросом от 21–23 марта 2025 года и на 4 процентных пункта по сравнению с 47%, который он получил вскоре после вступления в должность 20 января 2025 года.

Как отмечает агентство, пик одобрения деятельности Трампа (49%) был в январе 2017 года, когда он впервые занял президентское кресло. Самый низкий показатель его первого срока — 33% — пришелся на декабрь 2017 года. Его общее одобрение остается более высоким, чем на протяжении большей части его первого срока.

Для сравнения: бывший президент США Джо Байден достиг минимального рейтинга в 35% перед выборами президента США в ноябре 2024 года.

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