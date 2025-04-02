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МЧС приостановило работу 20 аттракционов

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13:40 426

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения безопасности в промышленности и горнодобывающей сфере.

В рамках этой деятельности инспекторы агентства провели плановую проверку аттракционов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Эльнуру Мамедову, расположенных в парке в поселке Ени Гянджа одноименного города.

В ходе проверки были выявлены нарушения, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Установлено, что в 20 аттракционах, функционирующих в парке, не проводились измерения сопротивления заземляющего контура и изоляции питающих гибких проводов.

Учитывая, что выявленные недостатки невозможно устранить немедленно, а также принимая во внимание опасность для жизни и здоровья людей, эксплуатация аттракционов была приостановлена. Акт с указанием нарушений и мерами по их устранению был передан владельцу.

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