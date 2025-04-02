Агрессивные мигранты атакуют польскую границу
13:47 533
Группа примерно из полусотни агрессивно настроенных мигрантов атаковала польских пограничников с белорусской стороны, пишут оппозиционные белорусские СМИ.
Мигранты бросали камни, пытаясь отвлечь и ослабить охрану, чтобы другие нарушители могли прорваться в Польшу.
Прорыв удалось остановить благодаря своевременной и жесткой реакции польских пограничников.
April 3, 2025
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