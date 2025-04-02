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Американским госслужащим запретили сексуальные связи с китайцами

13:48 501

Правительство США запретило своим госслужащим в Китае вступать в романтические отношения и сексуальные контакты с китайскими гражданами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Запрет касается служащих, которые имеют доступ к государственной тайне, а также членов их семей.

Решение было принято в январе 2025 года накануне отставки посла США в Китае Николаса Бёрнса. Запрет охватывает все дипломатические миссии США в материковом Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также консульство в Гонконге. Исключение составляют сотрудники с уже существующими отношениями — они могут подать запрос на освобождение от запрета. В случае отказа они должны либо прекратить отношения, либо покинуть свой пост.

Меры были введены после того, как члены Конгресса выразили обеспокоенность недостаточной строгостью прежних ограничений. В июле 2024 года был принят более узкий запрет на отношения с китайскими сотрудниками, работающими охранниками и другим вспомогательным персоналом в посольстве США и пяти консульствах в Китае, но Бёрнс расширил его до полного запрета на любые отношения с китайскими гражданами. Причиной ужесточения правил стало усиление активности китайских спецслужб. По данным разведывательных источников, китайские власти активно используют тактику «медовой ловушки» для получения секретной информации. Американские дипломаты в Китае проходят обучение на случай подобных попыток вербовки.

Госдеп отказался комментировать внутренние распоряжения, Национальный совет безопасности перенаправил вопросы в Госдеп. Китайский МИД также не дал конкретных комментариев по поводу нового запрета.

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