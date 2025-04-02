USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Автогигант хочет вернуться в оборонный бизнес

13:50 566

После рекордного убытка в 2024 году холдинг Porsche SE, владеющий 31,4% Volkswagen и 25% Porsche, ищет новые направления бизнеса. Одним из вариантов расширения может стать возвращение в оборонную промышленность, где компания уже имела опыт в прошлом.

Об этом сообщает ведущий немецкий ежемесячник по вопросам политики безопасности и оборонных технологий Europäische Sicherheit & Technik.

По итогам 2024 года Porsche SE зафиксировала чистый убыток в 20 млрд евро, что заставляет руководство пересматривать стратегию развития. Помимо инфраструктурных проектов, среди потенциальных направлений рассматривается и военный сектор.

Porsche уже имеет опыт работы в военной промышленности. В 1958 году компания разработала первый основной боевой танк Leopard 1 для Бундесвера, а также создала армейский внедорожник Porsche Typ 597, но он, впрочем, уступил конкуренции.

Вместо самостоятельной разработки военной техники Porsche SE выбирает инвестиционный подход. К примеру, в 2024 году компания вложила многомиллионные инвестиции в немецкий стартап Quantum-Systems, производящий автономные дроны, используемые в военных целях.

По словам руководства, на подобные инвестиции выделено до 2 млрд евро, что может стать первым шагом к более масштабному возвращению Porsche SE в сферу оборонных технологий.

Ранее сообщалось, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen готов поддержать наращивание оборонного потенциала в Европе.

США о выходе из НАТО
США о выходе из НАТО
14:04 569
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа обновлено 13:01
13:01 1816
Доллар падает из-за Трампа
Доллар падает из-за Трампа
12:48 2019
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
12:44 1357
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
11:32 3809
Сторонника Путина завалили… В президенты идет другой пророссийский кандидат
Сторонника Путина завалили… В президенты идет другой пророссийский кандидат наша корреспонденция; все еще актуально
00:49 8611
Турция готова к войне. Без объявлений
Турция готова к войне. Без объявлений главная тема
11:23 4741
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция; все еще актуально
00:11 5180
Израиль угрожает лидеру Сирии
Израиль угрожает лидеру Сирии о развитии ситуации; обновлено 14:10
14:10 11315
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 4344
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
10:47 2270

ЭТО ВАЖНО

США о выходе из НАТО
США о выходе из НАТО
14:04 569
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа обновлено 13:01
13:01 1816
Доллар падает из-за Трампа
Доллар падает из-за Трампа
12:48 2019
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
12:44 1357
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
11:32 3809
Сторонника Путина завалили… В президенты идет другой пророссийский кандидат
Сторонника Путина завалили… В президенты идет другой пророссийский кандидат наша корреспонденция; все еще актуально
00:49 8611
Турция готова к войне. Без объявлений
Турция готова к войне. Без объявлений главная тема
11:23 4741
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция; все еще актуально
00:11 5180
Израиль угрожает лидеру Сирии
Израиль угрожает лидеру Сирии о развитии ситуации; обновлено 14:10
14:10 11315
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 4344
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
10:47 2270
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться