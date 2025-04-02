Автогигант хочет вернуться в оборонный бизнес

После рекордного убытка в 2024 году холдинг Porsche SE, владеющий 31,4% Volkswagen и 25% Porsche, ищет новые направления бизнеса. Одним из вариантов расширения может стать возвращение в оборонную промышленность, где компания уже имела опыт в прошлом.

Об этом сообщает ведущий немецкий ежемесячник по вопросам политики безопасности и оборонных технологий Europäische Sicherheit & Technik.

По итогам 2024 года Porsche SE зафиксировала чистый убыток в 20 млрд евро, что заставляет руководство пересматривать стратегию развития. Помимо инфраструктурных проектов, среди потенциальных направлений рассматривается и военный сектор.