Пашинян рассказал, как получил водительские права

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг признался, что получил водительские права без прохождения экзаменов.

«Конечно, я не платил взятку. В то время когда я получал права, я уже был известным журналистом», - сказал Пашинян.

Он также отметил, что в те годы, даже если бы он «попросил коленопреклоненно», то не смог бы добиться возможности сдать экзамен официально.

«Не успел я дойти 300 метров до экзаменационного отдела, как мне принесли права, дали их и сказали: «Уходи отсюда побыстрее», — добавил армянский премьер.

Рассказывая эту историю, Пашинян затронул проблему нехватки квалифицированных кадров в различных отраслях экономики Армении, подчеркнув, что многие владельцы водительских удостоверений получили их за деньги.