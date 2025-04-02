Украинцы уничтожают российскую технику

По информации военных, войска РФ задействовали около двух взводов личного состава и бронетехнику. В результате ответных действий украинской армии были поражены 12 единиц техники, из которых 7 полностью уничтожены.

Потери российской стороны в живой силе, по предварительным данным, составили 18 человек убитыми и 7 ранеными. Подсчет продолжается.

Генштаб ВСУ также опубликовал видео с уничтожением российской техники.