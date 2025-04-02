Американцы перебросили на Ближний Восток и F-35

По их данным, министр обороны США Пит Хегсет распорядился отправить истребители в Иорданию. О количестве переброшенных самолетов данных нет.

Об этом сообщило издание Military Times, ссылаясь на источники в американском Конгрессе.

В среду представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток дополнительные силы для усиления группировки своих войск в регионе на фоне нанесения массированных ударов по йеменским хуситам.

Ранее США уже перебросили на ближневосточные базы авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II из состава 124-го авиакрыла национальной гвардии. О количестве отправленных из штата Айдахо в минувшие выходные самолетов не сообщается.

На базу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане Пентагон перебросил в общей сложности семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit. ВВС США располагают всего 19 такими самолетами.