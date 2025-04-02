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Американцы перебросили на Ближний Восток и F-35

14:00 362

Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке группу истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщило издание Military Times, ссылаясь на источники в американском Конгрессе.

По их данным, министр обороны США Пит Хегсет распорядился отправить истребители в Иорданию. О количестве переброшенных самолетов данных нет.

В среду представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток дополнительные силы для усиления группировки своих войск в регионе на фоне нанесения массированных ударов по йеменским хуситам.

Ранее США уже перебросили на ближневосточные базы авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II из состава 124-го авиакрыла национальной гвардии. О количестве отправленных из штата Айдахо в минувшие выходные самолетов не сообщается.

На базу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане Пентагон перебросил в общей сложности семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit. ВВС США располагают всего 19 такими самолетами.

Кроме того, министр обороны США распорядился перебросить на Ближний Восток две батареи противоракетной обороны Patriot и одну батарею THAAD, сообщил телеканал NBC News. Они развертываются в Персидском заливе на базах в Катаре и ОАЭ. В район Ближнего Востока также направляется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson для поддержки действий авианосца USS Harry Truman против йеменских хуситов.

Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов. Он прибудет в регион через две недели.

Палубная авиация авианосца USS Harry Truman, находящегося в настоящее время в Красном море, с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала операцию по нанесению широкомасштабных ударов по хуситам. Оба авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.

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