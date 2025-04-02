США о выходе из НАТО

Вашингтон остается в НАТО, заявил госсекретарь США Марко Рубио, который 3 апреля прибыл в Брюссель для участия в встрече министров иностранных дел стран-членов альянса. Европейские дипломаты надеются, что Рубио прояснит планы США по обеспечению безопасности в Европе, особенно в контексте войны на Украине и отношений с Россией, пишет Associated Press.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе намерен потребовать от каждой страны - участницы альянса взять на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП, это коснется и Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало на фоне обеспокоенности ЕС по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в Европе. Глава Пентагона Пит Хегсет в прошлом месяце заявил, что приоритеты безопасности США смещаются в Азию и на защиту собственных границ.

Визит проходит на фоне растущей обеспокоенности союзников из-за готовности президента Дональда Трампа сблизиться с Владимиром Путиным. США также работают над достижением перемирия в Украине, что добавляет напряжения в диалог с европейскими партнерами, подчеркивает издание.