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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Президент Финляндии предложил Европе поговорить с Путиным

14:28 892

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотя бы один из лидеров Европы должен вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, страны, входящие в «коалицию желающих» по поддержке Украины, пришли к согласию о необходимости таких контактов. В качестве потенциальных посредников он назвал Францию и Великобританию.

Стубб отметил, что среди европейских лидеров уже начались обсуждения возможности переговоров с Россией.

Ранее сообщалось, что Финляндия рассматривает вопрос частичного открытия границы с Россией — не ранее конца 2025 года и только в случае восстановления дипломатических отношений между ЕС и Москвой.

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