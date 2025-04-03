Президент Финляндии предложил Европе поговорить с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотя бы один из лидеров Европы должен вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, страны, входящие в «коалицию желающих» по поддержке Украины, пришли к согласию о необходимости таких контактов. В качестве потенциальных посредников он назвал Францию и Великобританию.

Стубб отметил, что среди европейских лидеров уже начались обсуждения возможности переговоров с Россией.

Ранее сообщалось, что Финляндия рассматривает вопрос частичного открытия границы с Россией — не ранее конца 2025 года и только в случае восстановления дипломатических отношений между ЕС и Москвой.