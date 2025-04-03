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Лавров о союзничестве России и Армении

14:31 1193

России и Армении удается сохранять высокий уровень политического диалога и развивать экономические связи, несмотря на попытки извне расшатать союзничество. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении главе МИД Армении Арарату Мирзояну.

«Вопреки усилиям извне, направленным на ослабление российско-армянского партнерства, нам удается сохранять интенсивный политический диалог и координацию во внешней политике, а также расширять торгово-экономическое сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках совместных интеграционных проектов», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия готова продолжать совместную работу для дальнейшего углубления и повышения эффективности партнерства.

В свою очередь, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в поздравительном послании Сергею Лаврову подчеркнул значимость продолжения партнерства между Ереваном и Москвой.

«В современных условиях меняющейся архитектуры международных отношений важно продолжить наше партнерское взаимодействие на основе интересов наших государств. Ориентируемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах и нацелены на продолжение и расширение содержательного диалога, всецело отвечающего интересам наших стран», — отметил Мирзоян в своем обращении.

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