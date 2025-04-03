В Армении ужесточают наказания для уклонистов

В Армении хотят ужесточить наказания за уклонение от воинской службы и учебных сборов. Как пишут армянские СМИ, проект соответствующих изменений в Уголовном кодексе был одобрен на заседании правительства.

Срок заключения в случае уклонения от призыва (по части 1 статьи 461 УК Армении) предлагается повысить с 2-5 до 3-6 лет, а за уклонение от учебных сборов (часть 1 статьи 462) установить от года до 3 лет (действующая мера - до 2 лет).

Законопроект, составленный Министерством юстиции, поступит на рассмотрение в парламент.

В обосновании к законопроекту Минюст поясняет, что число случаев уклонения от призыва возросло (в 2023 году по этой части было возбуждено 1 499 уголовных дел, в 2025-м – 1 779).