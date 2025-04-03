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Депутат Госдумы жил в Эмиратах и прогуливал заседания

14:42 1685

Госдума России единогласно приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо за то, что он два года жил в Эмиратах и не ходил на заседания.

Согласно заключению комиссии по регламенту, начиная с апреля 2023 года Напсо в общей сложности «не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины».

Как пишут российские СМИ, на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ. Сам депутат заявил журналистам, что выводы о том, что его более 200 дней не было в Думе без уважительной причины, — «поспешные», а метод подсчета этого срока «противоречит законодательству». По словам Напсо, в ОАЭ он был на лечении.

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