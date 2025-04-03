Новые правила: как пошлины Трампа изменят мировую экономику

Мировая экономика может столкнуться с третьим крупным спадом за последние два десятилетия из-за высоких пошлин на импортные товары, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Axios.

В материале отмечается, что за последние почти 20 лет глобальная экономика уже пережила два серьезных кризиса: финансовый обвал 2008–2009 годов и экономические последствия пандемии COVID-19 в 2020 году. Теперь же введение Трампом тарифов на импорт в США и возможные ответные шаги других стран грозят спровоцировать новое «экономическое потрясение».

Согласно данным консалтинговой фирмы Evercore, в 2025 году объем импорта товаров в США достиг 3,3 трлн долларов, что эквивалентно более 25 тыс. долларов на одно домохозяйство. Если средняя ставка новых пошлин составит около 29%, дополнительные расходы на импорт могут достичь 1 трлн долларов, или примерно 7,3 тыс. долларов на семью. Это, вероятно, приведет к сокращению импорта, дефициту товаров и росту цен.

Особенно ощутимый удар могут нанести пошлины на китайские товары, которые составляют 54%. Китай поставляет в США широкий ассортимент продукции — от высокотехнологичных товаров, таких как смартфоны, до недорогих товаров, востребованных семьями с невысокими доходами. Рост цен на китайские товары в США может привести к значительному росту уровня бедности.

Дополнительное давление оказывает тесная взаимосвязь экономики США с их торговыми партнерами. Если тарифная политика спровоцирует рецессию в странах, зависящих от торговли с Вашингтоном, это ударит по американскому экспорту. «Подобная политика, если она будет продолжаться, скорее всего, приведет к рецессии в США и мировой экономике в этом году», — приводит Axios выводы аналитиков JPMorgan, сделанные сразу после введения пошлин.

Тем не менее портал подчеркивает, что пока рано говорить о долгосрочных последствиях. «Один из выводов первых месяцев президентства Трампа — не стоит торопиться с реакцией на новости», — считает Мэттью Хуган, топ-менеджер Bitwise Asset Management. Хотя глобальные рынки отреагировали на тарифы снижением котировок, падение оказалось не столь значительным, как могло бы быть, если бы инвесторы всерьез ожидали длительного действия этих мер.

Напомним, что 2 апреля Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на импорт из ряда стран, причем для некоторых из них будут установлены индивидуальные ставки. Кроме того, с 3 апреля американская администрация вводит пошлины в размере 25% на все ввозимые автомобили.