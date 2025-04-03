Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет

В редакцию haqqin.az обратился Орхан Ширинзаде с жалобой о незаконной деятельности строительного кооператива Maşınqayıran. Гражданин утверждает, что принадлежащий ему объект незаконно продали третьему лицу. По его словам, руководство Maşınqayıran обратилось к нему с намерением провести строительные работы на территории, где находился объект Ширинзаде. Доверившись им, гражданин дал согласие на снос своего объекта, находящегося по адресу: Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, дом 54. Стороны заключили договор о компенсации, согласно которому кооператив Maşınqayıran обязался взамен переданного со стороны Ширинзаде объекта передать ему объект общей площадью 230 кв. м и дополнительно к нему гараж площадью 40 кв. м. Кроме того, согласно этому же договору от 13 мая 2022 года за номером 109, подписанному и заверенному печатью заместителем председателя строительного кооператива Maşınqayıran, а также председателем комиссии по сносу и переселению Агаевым Ханларом Хамза оглы, в соответствии с пунктом 1.2 он взял на себя обязательства, что в случае разницы между договором и выписки строительный кооператив обязуется выплатить О.Ширинзаде дополнительно за каждый квадратный метр 15 000 AZN. О.Ширинзаде утверждает, что он владел полностью отремонтированным нежилым помещением площадью 110,8 квадратных метра (по официальному свидетельству о праве собственности), хотя фактически его площадь была больше, и что этот объект был передан в аренду на 3 500 AZN под магазин свадебных платьев.

Далее, заключив договор с Maşınqayıran, Ширинзаде согласился на строительство здания на данном участке в соответствии с условиями договора. По этим условиям Ширинзаде давал свое согласие на снос принадлежащего ему объекта, а строительный кооператив обязался выплачивать ему ежемесячную компенсацию в размере 3 500 AZN до завершения строительства и передать новый объект. По договору, как указано выше, взамен Ширинзаде должен был получить 230 кв. м нежилого помещения и 40 кв. м гаража. Однако по завершении строительных работ кооператив не исполнил свои договорные обязательства. В частности, на протяжении всего этого времени Ширинзаде не выплачивалась полагающаяся ему компенсация, а после окончания строительства ему вообще отказали в передаче объекта, ссылаясь на то, что «обещанный ему объект был по ошибке продан другому лицу». Поняв, что кооператив его обманул, Ширинзаде подал иск против строительного кооператива Maşınqayıran. Поскольку иск Ширинзаде был законным и обоснованным, суд признал иск и вынес решение в пользу Ширинзаде, согласно которому кооператив Maşınqayıran обязали выплатить компенсацию. Однако кооператив не только уклоняется от исполнения судебного акта, вынесенного от имени Азербайджанской Республики, но и искусственно затягивает процесс, подавая в суд новые необоснованные иски, которые не имеют никакой законной перспективы и не удовлетворяются судом. Редакция haqqin.az, следящая за ситуацией, выяснила, что данные иски были отклонены судом. Таким образом, несмотря на вынесенное в его пользу судебное решение, Ширинзаде не может добиться восстановления своих прав.

По его словам, несмотря на наличие решения суда, кооператив продолжает свои незаконные действия, нарушая его право собственности. Ширинзаде отмечает, что его обращения в соответствующие органы не дали никаких результатов. Не видя иного выхода, Ширинзаде заявил, что намерен обратиться к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с просьбой о восстановлении справедливости. «Отдельные должностные лица кооператива Maşınqayıran обманным путем, воспользовавшись моим доверием, завладели моим личным имуществом, не выплатив ни копейки компенсации, снесли мой объект и построили на его месте многоэтажный дом. Взамен мне не предоставили обещанный объект в этом здании и тем самым нанесли мне ущерб в особо крупном размере. Таким образом, мое имущество было присвоено мошенническим способом, и мне нанесен значительный материальный вред. Я требую справедливости! Я хочу, чтобы незаконные действия против меня прекратились и виновные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности», – заявил Ширинзаде. Согласно статье 204 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики, «сообщения физических лиц о совершенном или подготовляемом преступлении», а также статье 206 УПК АР «сообщения субъектов медиа о совершенных или подготовляемых преступлениях» являются одним из оснований для возбуждения уголовного дела. И поэтому обманутый со стороны должностных лиц кооператива Ширинзаде просит органы прокуратуры возбудить уголовное дело в отношении руководителей строительного кооператива Maşınqayıran по факту незаконного завладения чужим имуществом и злоупотребления должностными полномочиями.