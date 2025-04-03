Обвал акций американских компаний после решения Трампа

Фьючерсы на индексы США упали более чем на 4%, доллар подешевел на 1,3%, а к 15:00 по бакинскому времени — уже на 2,26%, опустившись до 1,11 за евро.

Как пишет Bloomberg, на первых этапах торговой политики Трампа больше всего пострадали сами американские активы.

«Инвесторы все меньше воспринимают доллар как тихую гавань на фоне опасений по поводу замедления роста экономики США», — заявил глава валютной стратегии National Australia Bank Рэй Эттрилл.

Массовая распродажа на глобальных рынках, по мнению аналитиков, говорит о том, что от тарифных решений не выиграет никто, а США рискуют сами оказаться в числе главных пострадавших от своей протекционистской политики.

В отдельной статье Bloomberg среди потенциальных жертв называется Apple: из-за зависимости от китайских цепочек поставок на компанию могут сильно повлиять пошлины, которые теперь охватывают до 54% китайского экспорта в США. Акции Apple на премаркете упали на 7,5% — до $207.

Новые тарифы, объявленные 2 апреля, варьируются от 10 до 49% и затронут практически все импортные товары за исключением жизненно важных для производства и безопасности.