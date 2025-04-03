Пашинян и Гроно обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно, сообщают армянские СМИ.

В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе, уделив особое внимание процессу мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Оба собеседника отметили важность согласования текста проекта мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Магдалена Гроно акцентировала внимание на необходимости подписания соглашения и выразила уверенность, что оно будет способствовать долгосрочному миру и стабильности в регионе.

Стороны также затронули темы дальнейшего развития отношений Армении и ЕС, а также вопросы поддержки Евросоюзом демократических преобразований в Армении и их успешной реализации.