Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки

Ранее лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Озгюр Озель призвал жителей Турции объявить 2 апреля экономический бойкот и ничего не покупать в этот день. Позже Главная прокуратура Стамбула объявила, что начала расследование по делу «о призывах к бойкоту» в социальных сетях, направленных на то, чтобы помешать определенной части населения заниматься экономической деятельностью, а также в отношении лиц, распространяющих эту риторику. В ответ на призывы к бойкоту представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил в соцсетях, что Озгюр Озель стал «тотальной угрозой для Турции».

Власти попытались выправить ситуацию. Представители правящей Партии справедливости и развития выступили на телевидении, призвав граждан отказаться от бойкота и не наносить ущерб отечественной экономике.

Однако призыв к бойкоту не был положительно воспринят властями, которые охарактеризовали его как экономический удар. Многие представители правящей Партии справедливости и развития (AKP) выступили на телевидении, призывая население отказаться от бойкота и отправиться за покупками. Некоторые из них решили лично подать положительный пример, отправившись в магазин за покупками. В частности, бывший министр обороны Турции, а ныне депутат правящей партии от Кайсери Хулуси Акар демонстративно посетил один из маркетов в стамбульском районе Сарыер. Акар накупил продуктов на 2381 лиру.

Всего, по данным турецких властей, бойкот нанес ущерб экономике страны на сумму более 157 миллиардов лир.