Полковнику Гурбанову дали четыре года

В Бакинском военном суде завершился уголовный процесс над экс-главой отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу города Шуша полковником Сеймуром Гурбановым.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Заура Гаджиева был оглашен приговор. Суд приговорил Гурбанова к четырем годам лишения свободы.

По данным обвинения, Гурбанов, злоупотребляя своими должностными полномочиями, занимался мошенничеством, обещая призывникам предоставление отсрочки от военной службы, определение места службы, а также поступление на службу в Военную полицию Министерства обороны и Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

Гурбанову были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно), 178.2.3 (совершенное лицом с использованием служебного положения), 178.2.4 (причинение значительного ущерба), 311.3.2 (получение взятки, совершенное повторно) и другим статьям.