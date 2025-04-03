Швеция готовится к ядерной войне

Швеция выделит 100 миллионов крон (примерно 9,2 миллиона евро) на обновление своих убежищ гражданской обороны в связи с растущей угрозой войны в Европе. Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции (MSB), модернизация всех 64 тысяч бункеров должна обеспечить защиту населения от ядерных ударов, а также химического и биологического оружия. По оценкам властей, процесс займет от двух до трех лет.

Шведская система бомбоубежищ считается одной из самых масштабных в мире и способна укрыть до 7 миллионов человек — около двух третей населения страны. На данный момент начались работы по реконструкции 25 крупных укрытий, рассчитанных на тысячи мест. В конце марта премьер-министр Ульф Кристерссон объявил о планах увеличить военные расходы до максимума со времен холодной войны. Согласно новой стратегии, к 2030 году они достигнут 3,5% ВВП, а общая стоимость модернизации вооруженных сил составит около 300 миллиардов крон (примерно 28 миллиардов евро).

Усиление обороноспособности Швеции активизировалось после начала войны России с Украиной. Тогда же страна подала заявку на вступление в НАТО, хотя до этого сохраняла нейтралитет более 200 лет. Присоединение состоялось 7 марта 2024 года. Правительство и командующий армией королевства призывали граждан готовиться к возможной войне.

Ранее Швеция уже вернула обязательную воинскую службу и укрепила военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море. Теперь оборонный бюджет страны продолжает расти: в 2025 году он составит 138 миллиардов крон (2,4% ВВП).

В ноябре MSB выпустило для граждан брошюры с инструкциями на случай войны или других кризисов. «Нестабильная ситуация в мире требует от нас повышенной бдительности. Военная угроза для Швеции усилилась, и мы обязаны быть готовыми к худшему сценарию — вооруженной агрессии», — отмечалось в материалах.