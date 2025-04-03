USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

В Германии пригрозили Трампу: Посмотрим, кто сильнее

15:54 903

Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил с предупреждением в адрес президента США Дональда Трампа, заявив о готовности ответить на введенные им пошлины. Его слова приводит CNBC.

«Я вижу, что Дональд Трамп уступит под давлением и пересмотрит свои планы. Тогда станет ясно, кто окажется сильнее», — сказал Хабек.

Он подчеркнул, что странам Европы и их партнерам необходимо объединить усилия, чтобы совместно повлиять на позицию американского лидера.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение Трампа о введении пошлин наносит удар по мировому порядку торговли и является в корне неверным.

Напомним, что 2 апреля Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на импорт из ряда стран, причем для некоторых из них будут установлены индивидуальные ставки. Кроме того, с 3 апреля американская администрация вводит пошлины в размере 25% на все ввозимые автомобили.

Баку отреагировал на заявление французского министра
Баку отреагировал на заявление французского министра
16:24 528
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
16:21 524
Захарова «жалеет» финнов
Захарова «жалеет» финнов
16:17 435
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
15:29 2134
Израиль угрожает лидеру Сирии
Израиль угрожает лидеру Сирии о развитии ситуации; обновлено 14:10
14:10 14132
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема; все еще актуально
02:33 6078
США о выходе из НАТО
США о выходе из НАТО новость дополнена
14:59 3411
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа обновлено 13:01
13:01 2423
Доллар падает из-за Трампа
Доллар падает из-за Трампа
12:48 3604
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
12:44 2265
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
11:32 5196

ЭТО ВАЖНО

Баку отреагировал на заявление французского министра
Баку отреагировал на заявление французского министра
16:24 528
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
16:21 524
Захарова «жалеет» финнов
Захарова «жалеет» финнов
16:17 435
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
15:29 2134
Израиль угрожает лидеру Сирии
Израиль угрожает лидеру Сирии о развитии ситуации; обновлено 14:10
14:10 14132
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема; все еще актуально
02:33 6078
США о выходе из НАТО
США о выходе из НАТО новость дополнена
14:59 3411
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа обновлено 13:01
13:01 2423
Доллар падает из-за Трампа
Доллар падает из-за Трампа
12:48 3604
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
12:44 2265
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
11:32 5196
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться