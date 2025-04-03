В Германии пригрозили Трампу: Посмотрим, кто сильнее

Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил с предупреждением в адрес президента США Дональда Трампа, заявив о готовности ответить на введенные им пошлины. Его слова приводит CNBC.

«Я вижу, что Дональд Трамп уступит под давлением и пересмотрит свои планы. Тогда станет ясно, кто окажется сильнее», — сказал Хабек.

Он подчеркнул, что странам Европы и их партнерам необходимо объединить усилия, чтобы совместно повлиять на позицию американского лидера.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение Трампа о введении пошлин наносит удар по мировому порядку торговли и является в корне неверным.

Напомним, что 2 апреля Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на импорт из ряда стран, причем для некоторых из них будут установлены индивидуальные ставки. Кроме того, с 3 апреля американская администрация вводит пошлины в размере 25% на все ввозимые автомобили.