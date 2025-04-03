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Русские обиделись на президента Сербии из-за Красной армии

15:54 832

Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что помощь СССР в освобождении страны от нацистов была небольшая, «вызывает удивление». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию», — подчеркнула она.

До этого Вучич заявил, что освобождением Сербии от немцев во время Второй мировой войны занималась в основном сербская армия, помощь Советского Союза была небольшая.

В конце 1944 года коммунистические партизаны югославского революционера Тито при помощи советских войск заняли территорию Сербии, которая вместе с частями Хорватии, Венгрии, Албании, Болгарии и Черногории была преобразована в Социалистическую Республику Сербия в составе СФРЮ.

В начале марта Кремль сообщал, что президент Сербии в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделения для участия в параде на Красной площади.

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