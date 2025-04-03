«Жалко, конечно, граждан Финляндии, которых одурачивали, которые стали жертвой лжи, фейков, которые поддались на какие-то увещевания», — сказала Захарова.

По ее словам, Хельсинки «должен перестать накачивать информационное пространство беспочвенными антироссийскими нарративами». Она также посоветовала властям Финляндии «открыть границу с Россией».

Россия использует мигрантов как инструмент в гибридной войне против Финляндии. Этот процесс начался в заметных масштабах осенью 2023 года, когда на российско-финляндской границе резко увеличился поток мигрантов из третьих стран — таких как Сирия, Сомали, Йемен, Ирак и другие. Хельсинки связывает это с политическими мотивами, в частности, с вступлением страны в НАТО в апреле 2023 года и укреплением ее оборонного сотрудничества с США, что вызвало недовольство Москвы.

По данным финских властей и СМИ, Россия не просто пассивно пропускает мигрантов через свою территорию, а активно содействует их продвижению к границе. Например, финские пограничники сообщали, что российские коллеги перестали проверять документы у людей, направляющихся к Финляндии, и даже в некоторых случаях «выталкивали» их через пограничные пункты, несмотря на отсутствие необходимых виз или оснований для въезда. Это подтверждается свидетельствами очевидцев и репортажами, такими как публикации Yle, где описывались случаи, когда мигрантов силой направляли от российских КПП в сторону финских.

После закрытия Финляндией всех сухопутных погранпереходов в ноябре 2023 года из-за наплыва беженцев (около 900 человек за месяц), ситуация временно стабилизировалась, но угроза возобновления сохраняется. Финские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия использует миграцию как способ дестабилизации.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «коалиции желающих» по Украине придется поговорить с Россией. Он призвал Францию или Великобританию сделать это.