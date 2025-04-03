USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Захарова «жалеет» финнов

16:17 439

Власти Финляндии «одурманили жителей страны русофобской пропагандой». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Жалко, конечно, граждан Финляндии, которых одурачивали, которые стали жертвой лжи, фейков, которые поддались на какие-то увещевания», — сказала Захарова.

По ее словам, Хельсинки «должен перестать накачивать информационное пространство беспочвенными антироссийскими нарративами». Она также посоветовала властям Финляндии «открыть границу с Россией».

Россия использует мигрантов как инструмент в гибридной войне против Финляндии. Этот процесс начался в заметных масштабах осенью 2023 года, когда на российско-финляндской границе резко увеличился поток мигрантов из третьих стран — таких как Сирия, Сомали, Йемен, Ирак и другие. Хельсинки связывает это с политическими мотивами, в частности, с вступлением страны в НАТО в апреле 2023 года и укреплением ее оборонного сотрудничества с США, что вызвало недовольство Москвы.

По данным финских властей и СМИ, Россия не просто пассивно пропускает мигрантов через свою территорию, а активно содействует их продвижению к границе. Например, финские пограничники сообщали, что российские коллеги перестали проверять документы у людей, направляющихся к Финляндии, и даже в некоторых случаях «выталкивали» их через пограничные пункты, несмотря на отсутствие необходимых виз или оснований для въезда. Это подтверждается свидетельствами очевидцев и репортажами, такими как публикации Yle, где описывались случаи, когда мигрантов силой направляли от российских КПП в сторону финских.

После закрытия Финляндией всех сухопутных погранпереходов в ноябре 2023 года из-за наплыва беженцев (около 900 человек за месяц), ситуация временно стабилизировалась, но угроза возобновления сохраняется. Финские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия использует миграцию как способ дестабилизации.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «коалиции желающих» по Украине придется поговорить с Россией. Он призвал Францию или Великобританию сделать это.

Баку отреагировал на заявление французского министра
Баку отреагировал на заявление французского министра
16:24 535
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
16:21 529
Захарова «жалеет» финнов
Захарова «жалеет» финнов
16:17 440
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
15:29 2139
Израиль угрожает лидеру Сирии
Израиль угрожает лидеру Сирии о развитии ситуации; обновлено 14:10
14:10 14132
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема; все еще актуально
02:33 6078
США о выходе из НАТО
США о выходе из НАТО новость дополнена
14:59 3414
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа обновлено 13:01
13:01 2423
Доллар падает из-за Трампа
Доллар падает из-за Трампа
12:48 3605
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
12:44 2266
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
11:32 5196

ЭТО ВАЖНО

Баку отреагировал на заявление французского министра
Баку отреагировал на заявление французского министра
16:24 535
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
16:21 529
Захарова «жалеет» финнов
Захарова «жалеет» финнов
16:17 440
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
15:29 2139
Израиль угрожает лидеру Сирии
Израиль угрожает лидеру Сирии о развитии ситуации; обновлено 14:10
14:10 14132
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема; все еще актуально
02:33 6078
США о выходе из НАТО
США о выходе из НАТО новость дополнена
14:59 3414
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа обновлено 13:01
13:01 2423
Доллар падает из-за Трампа
Доллар падает из-за Трампа
12:48 3605
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
Задержания в Турции за призывы к бойкоту
12:44 2266
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
11:32 5196
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться