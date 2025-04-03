Россиян похищают и заставляют ехать на войну

Родственники пропавших рассказали журналистам, что мужчины выпивали, перебивались случайными подработками и не отличались крепким здоровьем. Их близкие считают, что похитители прицельно искали «неблагополучных» односельчан — а списки таких мужчин помогли составлять местные власти.

О пропаже мужчин в Ивановской области местные жители стали рассказывать в соцсетях в начале 2025 года. Сценарии пропажи людей похожи: мужчины отправляются на подработку и исчезают. Или к ним приезжают неизвестные и куда-то силой увозят.

По словам родственников, большинство похищенных не имели постоянной работы, нередко выпивали. У некоторых даже не было своего телефона и номера, к которому можно было бы привязать банковские услуги. При этом, как говорят близкие пропавших мужчин, при подписании контракта с Минобороны похищенным каким-то образом открывали счета в банке.

Родственники не смогли выяснить, остаются ли выплаты за службу на счетах пропавших мужчин или их присваивают похитители. При этом в октябре прошлого года стало впервые известно о мошенничестве со стороны сотрудников пункта отбора: в соседней Владимирской области полиция задержала трех человек, которые крали деньги у добровольцев, подписавших контракт. Мошенники забирали у военных сим-карты и получали доступ к их зарплатным счетам, а затем выводили средства.