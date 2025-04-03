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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Баку отреагировал на заявление французского министра

16:24 541

Баку «решительно отвергает» обвинения, выдвинутые министром Европы и иностранных дел Франции Жаном Ноэлем Барро во время выступления в комиссии по иностранным делам Национальной ассамблеи в связи с азербайджано-армянским мирным процессом и судебным делом над лицами армянского происхождения. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

По его словам, «неприемлемо ставить под сомнение обсуждаемое более двух лет легитимное требование» о внесении изменений в Конституцию Армении, в которой сохраняются территориальные претензии к Азербайджану, и представлять это как новое условие.

«Если Франция, как она утверждает, действительно поддерживает скорейшее подписание мирного соглашения, то она должна поощрять принятие Арменией соответствующих шагов», - отметил он.

Говоря о призывах к освобождению лиц армянского происхождения, обвиняемых или осужденных за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления, официальный представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан имеет право расследовать и судить виновных в этих преступлениях.

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