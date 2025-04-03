Рзаева пришла в школу, избила своего сына и ударила ножом учителя
16:35 198
В геранбойском селе Хазырахмедли местная жительница нанесла ножевые ранения преподавателю средней школы, в которой учится ее сын, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
Женщина явилась в школу с ножом, начала избивать своего сына и ударила ножом пытавшегося утихомирить ее преподавателя.
На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали нарушительницу спокойствия. Ей оказалась Афсана Рзаева (1999 г.р.).
По факту ведется расследование.
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