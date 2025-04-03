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Рзаева пришла в школу, избила своего сына и ударила ножом учителя

16:35 198

В геранбойском селе Хазырахмедли местная жительница нанесла ножевые ранения преподавателю средней школы, в которой учится ее сын, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Женщина явилась в школу с ножом, начала избивать своего сына и ударила ножом пытавшегося утихомирить ее преподавателя.

На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали нарушительницу спокойствия. Ей оказалась Афсана Рзаева (1999 г.р.).

По факту ведется расследование.

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