Рзаева пришла в школу, избила своего сына и ударила ножом учителя

В геранбойском селе Хазырахмедли местная жительница нанесла ножевые ранения преподавателю средней школы, в которой учится ее сын, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Женщина явилась в школу с ножом, начала избивать своего сына и ударила ножом пытавшегося утихомирить ее преподавателя.

На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали нарушительницу спокойствия. Ей оказалась Афсана Рзаева (1999 г.р.).

По факту ведется расследование.