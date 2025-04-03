Арабы и другие качают нефть

Восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Об этом говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Организация отмечает, что решение не является окончательным и может быть приостановлено или пересмотрено в зависимости от изменений рыночной ситуации. Такая гибкость также позволит странам быстрее компенсировать ранее недополученные объемы сокращений. Очередная встреча представителей восьми стран намечена на 5 мая, где будут обсуждаться квоты на добычу, начиная с июня. Участники планируют ежемесячно анализировать состояние рынка, соблюдение договоренностей и процесс компенсации.

В сообщении подчеркивается, что решение об ускорении роста добычи обусловлено «устойчивым улучшением фундаментальных показателей рынка и благоприятным прогнозом его развития». Эта гибкость поможет обеспечивать стабильность на нефтяном рынке.

С учетом новых квот и ранее утвержденного графика компенсаций реальный прирост добычи ОПЕК+ в мае может составить около 350 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем.