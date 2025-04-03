Интерпол не разрешил разыскивать Додика

Интерпол отказал Боснии в выдаче международного ордера на арест президента Республики Сербской Милорада Додика по обвинению в посягательстве на государственное устройство страны.

Сам Додик расценил решение Интерпола как подтверждение того, что боснийские власти преследуют его по политическим мотивам, и поблагодарил за содействие Сербию, Венгрию, Черногорию и Россию.

Тем временем власти Боснии готовят новый запрос в Интерпол на Додика — уже по новому обвинению.

27 марта стало известно, что представительство Интерпола в Сараево издало ордеры на арест Додика и председателя Народной скупщины республики Ненада Стевандича. Агентство по расследованиям и защите (спецслужба БиГ) в марте получило запрос от прокуратуры БиГ о задержании Додика, главы правительства республики Сербской Радована Вишковича и Стевандича. Обоснованием прокуратура БиГ назвала совершение ими уголовного преступления, которое заключается в подрыве конституционного порядка.

1 апреля Додик объявился в Москве, где его принял президент России Владимир Путин.