Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну

Президент России Владимир Путин считает усилия президента США Дональда Трампа наилучшей возможностью положить конец российско-украинской войне. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.

По данным собеседников издания, Россия надеется, что Трамп сможет способствовать заключению приемлемого мирного соглашения, однако готова продолжать военные действия против Украины в случае провала переговоров.

Источники подчеркнули, что Кремль не придает большого значения угрозам Трампа ввести дополнительные пошлины на российскую нефть. Ранее американский лидер заявлял, что такие меры будут приняты, если Россия не согласится на прекращение огня в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg отметил, что Россия «предпочла бы совместные усилия для поиска путей урегулирования», но на это потребуется время. «Все хотели бы избегать конфронтации и вести диалог — не просто говорить, но и быть услышанными. Именно это мы видим в отношениях с текущей администрацией США», — сказал он.

Вашингтон рассчитывал достичь договоренности о перемирии к 20 апреля, однако, как пишет Bloomberg, теперь эта цель выглядит труднодостижимой. Кроме того, агентство отмечает, что в последнее время разговоры о возможной встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заметно стихли.