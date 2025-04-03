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Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах

обновлено 18:15
18:15 2072

Приоритет для Украины во время переговоров - это сильная армия, заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговской области.

По словам Зеленского, Украина не намерена сокращать численность вооруженных сил.

«Это "красная линия" — никаких уменьшений в разы нашей армии. Мы будем делать все, чтобы сохранить ее в текущем состоянии. Это большая армия, которая значительно увеличилась за время войны и должна только модернизироваться», — сказал президент.

Еще одним принципиальным моментом, по его словам, остается вопрос территориальной целостности страны.

«Мы считаем эти территории временно оккупированными. Справедливым миром будет их возвращение. Если можно добиться этого дипломатическим путем — мы будем работать в этом направлении, но вопрос территориальной целостности остается для нас ключевым», — добавил он.

Кроме того, важной темой переговоров остаются гарантии безопасности.

«Пока что с НАТО этот вопрос сложен, но он не снят с повестки. Даже если сейчас нет поддержки, ситуация может измениться. Важно, чтобы мы имели гарантии, схожие с натовскими, на которые можем рассчитывать», — отметил Зеленский.

*** 17:19

Достижение договоренностей о полном прекращении огня в ближайшие недели или месяцы остается возможным. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями территориальных общин Черниговской области.

«В ближайшие недели или месяцы может появиться реальная возможность вынудить Россию согласиться на прекращение огня. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения войны - горячая фаза, полное прекращение огня», - сказал он.

По его словам, это стало бы серьезным шагом к завершению войны, хотя и не будет означать ее окончательного завершения.

«Прекращение огня — это самый большой шаг к окончанию войны, но не ее конец. К сожалению, мы имеем дело с россиянами», — отметил Зеленский.

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