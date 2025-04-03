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В Минздраве встреча с региональным директором GE Healthcare

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17:20 466

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией американской компании GE Healthcare во главе с президентом и исполнительным директором GE Healthcare в России и СНГ Еленой Легезиной.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что компания GE Healthcare является одной из ведущих производителей медицинского оборудования и технологий в мире: «Широкий опыт компании по обеспечению ведущих больниц мира высококачественным оборудованием диагностической визуализации и ИТ-решениями, такими как МРТ и УЗ-аппараты, позволяет специалистам получать точную информацию при проведении дифференциальной диагностики. В то же время технологии GE Healthcare способствуют повышению эффективности работы врачей и медучреждений, выбору точных методов лечения многих заболеваний».

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в развитии двустороннего сотрудничества.

Поблагодарив за теплый прием, президент GE Healthcare в России и СНГ подчеркнула, что подобные встречи очень важны с точки зрения обмена опытом и знаниями. Глава делегации выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Было отмечено, что помимо богатого опыта в сфере медицинской визуализации и информационных технологий, компания GE Healthcare активно инвестирует в научные исследования и разработки, сотрудничает с ведущими медицинскими учреждениями и экспертами в области здравоохранения. Помимо этого, с целью содействия профильным специалистам и экспертам приобрести навыки работы на современном медицинском оборудовании в ежедневной практике компания GE Healthcare открыла в России, Казахстане и Узбекистане учебный центр GE Healthcare Academy.

В ходе встречи стороны обсудили потенциальные возможности взаимного сотрудничества по различным направлениям.

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