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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

TikTok передавал данные пользователей Китаю

17:23 680

Ирландская комиссия по защите данных оштрафует принадлежащий китайской компании ByteDance сервис TikTok на €500 млн за произошедшую передачу данных европейских пользователей в Китай. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, решение о назначении штрафа будет принято до конца апреля. Причиной возможных санкций стало расследование о нарушениях сервисом регламента ЕС по защите персональных данных.

Отмечается, что штраф может стать третьим по величине из когда-либо выписанных ирландским регулятором. Ранее корпорация Meta была оштрафована на €1,2 млрд, а технологический гигант Amazon получил €746 млн взысканий. Сам TikTok ранее также получал штраф от регулятора на €345 млн за предполагаемые нарушения в обработке персональных данных несовершеннолетних.

Ирландская Комиссия по защите данных регулярно штрафует крупные цифровые сервисы за нарушение правил конфиденциальности Евросоюза. Комиссия регулирует деятельность Apple, Google, TikTok и других цифровых гигантов из-за того, что их европейские штаб-квартиры находятся в Ирландии. В настоящий момент регулятор ведет несколько десятков расследований в отношении известных цифровых компаний.

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