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Доктор Трамп сделал операцию. Пациент недоволен

17:28 1088

Президент США Дональд Трамп оставил запись в соцсети Truth Social по поводу введения Вашингтоном новых тарифов в размере от 10 до 49% практически на все импортные товары, за исключением жизненно важных для производства и безопасности.

«Операция завершена! пациент выжил и выздоравливает. По прогнозам, пациент станет намного сильнее, крупнее, лучше и жизнеустойчивее, чем когда-либо прежде», - написал Трамп.

Тем временем результаты опроса исследовательской службы YouGov свидетельствуют, что более половины жителей США выступают против новых торговых пошлин.

Категорически с инициативой президента США Дональда Трампа не согласны 40% американцев, в целом ее не одобряют еще 11% жителей страны. В поддержку проводимой тарифной политики высказались 34% граждан. Не определились со своей оценкой происходящего еще 15%.

При этом 67% американцев ожидают роста цен на привычные им товары. На сохранение цен на прежнем уровне рассчитывают только 15% жителей страны, еще 4% полагают, что они снизятся.

На этом фоне каждый пятый американец уже сейчас начинает закупаться теми или иными товарами впрок, ожидая, что вскоре их стоимость вырастет. В то же время 49% жителей страны не имеют подобных планов, еще 31% не определился со своей стратегией поведения.

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