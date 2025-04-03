Французы сжигают американский флаг

Во время протестов в Париже участники студенческой акции разорвали флаг США и выкрикивали лозунги, осуждающие президента Дональда Трампа и его тарифную политику, пишут зарубежные СМИ.

В разгар акции демонстранты подожгли американский флаг, сопровождая это выкриками против действий Трампа и введенных им таможенных пошлин.

Согласно информации, студенты и преподаватели вышли на улицы, чтобы выразить недовольство сокращениями в государственном секторе. В ходе акции они поджигали мусорные контейнеры, пытались разбить витрины магазинов и банкоматы. Спустя некоторое время протестующие столкнулись с полицией, но не отступили и начали бросать в стражей порядка петарды. В ответ на действия митингующих правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.

Напомним, что 2 апреля Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на импорт из ряда стран, причем для некоторых из них будут установлены индивидуальные ставки. Кроме того, с 3 апреля американская администрация вводит пошлины в размере 25% на все ввозимые автомобили.