USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Французы сжигают американский флаг

видео
17:40 1735

Во время протестов в Париже участники студенческой акции разорвали флаг США и выкрикивали лозунги, осуждающие президента Дональда Трампа и его тарифную политику, пишут зарубежные СМИ.

В разгар акции демонстранты подожгли американский флаг, сопровождая это выкриками против действий Трампа и введенных им таможенных пошлин.

Согласно информации, студенты и преподаватели вышли на улицы, чтобы выразить недовольство сокращениями в государственном секторе. В ходе акции они поджигали мусорные контейнеры, пытались разбить витрины магазинов и банкоматы. Спустя некоторое время протестующие столкнулись с полицией, но не отступили и начали бросать в стражей порядка петарды. В ответ на действия митингующих правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.

Напомним, что 2 апреля Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на импорт из ряда стран, причем для некоторых из них будут установлены индивидуальные ставки. Кроме того, с 3 апреля американская администрация вводит пошлины в размере 25% на все ввозимые автомобили.

Французы сжигают американский флаг
Французы сжигают американский флаг видео
17:40 1736
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 2084
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
17:03 1304
Баку отреагировал на заявление французского министра
Баку отреагировал на заявление французского министра
16:24 3176
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
16:21 2716
Захарова «жалеет» финнов
Захарова «жалеет» финнов
16:17 1641
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
15:29 4488
Израиль угрожает лидеру Сирии
Израиль угрожает лидеру Сирии о развитии ситуации; обновлено 14:10
14:10 15371
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема; все еще актуально
02:33 6360
США о выходе из НАТО
США о выходе из НАТО новость дополнена
14:59 4681
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа обновлено 13:01
13:01 2653

ЭТО ВАЖНО

Французы сжигают американский флаг
Французы сжигают американский флаг видео
17:40 1736
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 2084
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
17:03 1304
Баку отреагировал на заявление французского министра
Баку отреагировал на заявление французского министра
16:24 3176
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
Россиян похищают и заставляют ехать на войну
16:21 2716
Захарова «жалеет» финнов
Захарова «жалеет» финнов
16:17 1641
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
Бойкот оппозиции: Турция несет гигантские убытки
15:29 4488
Израиль угрожает лидеру Сирии
Израиль угрожает лидеру Сирии о развитии ситуации; обновлено 14:10
14:10 15371
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема; все еще актуально
02:33 6360
США о выходе из НАТО
США о выходе из НАТО новость дополнена
14:59 4681
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа
По поручению Путина: Дмитриев проводит встречи с командой Трампа обновлено 13:01
13:01 2653
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться