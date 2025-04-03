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В США раскрыли судьбу Маска после ухода с DOGE

17:52 835

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), продолжит выполнять роль советника в администрации президента Дональда Трампа, несмотря на незавершенность своей текущей миссии. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«То, что я видел, было абсолютно фейковыми новостями, - прокомментировал он в интервью телеканалу Fox News сообщения СМИ о якобы скором снижении политической роли Маска. - Илон пришел [в американскую администрацию], и мы сказали ему, что нам необходимо сократить невероятную, масштабную бюрократию, которая противоречит чаяниям американского народа и обходится слишком дорого. Мы сказали, что это займет шесть месяцев, именно на эти условия подписался Илон, но, безусловно, он продолжит оставаться советником, и, кстати говоря, работа DOGE еще даже не близка к завершению».

Вэнс также отметил, что работа ведомства, которое курирует Маск, продолжится и после его ухода с поста: «Илон в целом останется не только другом, но и советником как меня, так и президента Трампа».

Ранее газета Politico выступила с утверждением, что Трамп заявил своим приближенным об уменьшении политической роли, которую играет Маск, в ближайшие недели.

Трамп 31 марта, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил, что Маск в какой-то момент вернется к своему бизнесу. Вместе с тем американский лидер заверил, что намерен держать Маска во власти столько, сколько возможно.

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