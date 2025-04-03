Россиянин получил 6 лет за тормоза для «Боинга»

Министерство юстиции США сообщило, что гражданин России Олег Пацуля был приговорён к 70 месяцам тюрьмы (почти 6 лет) за участие в заговоре по незаконному экспорту авиационных компонентов в Россию, а также за отмывание денег в рамках этой схемы. Ранее, в декабре 2024 года, его соучастник — также гражданин России Василий Беседин — получил два года тюремного заключения.

В апреле 2024 года 46-летний Пацуля, проживавший в штате Флорида, признал себя виновным в сговоре с целью экспорта продукции без необходимой лицензии, а также в сговоре с целью международного отмывания денег. Федеральный судья отметил, что Пацуля выступал организатором и руководителем схемы, в которой использовались подставные компании, офшорные счета и сложные многоуровневые транзакции. Кроме того, преступления были совершены сразу после того, как Пацуля получил визу на въезд в США, что суд расценил как особо серьезное нарушение.

Согласно материалам дела, с мая 2022 года Пацуля и Беседин решили поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям, которые после попадания под санкции в том же году не могли покупать детали. Сообщники закупали необходимые компоненты у американских поставщиков и нелегально экспортировали их в Россию, зная, что такие поставки требуют лицензии Министерства торговли США. Одним из ключевых объектов экспорта была система углеродных тормозных дисков для самолетов Boeing 737.

Чтобы обойти ограничения, обвиняемые предоставляли ложную информацию о конечных получателях. Так, в сентябре 2022 года Пацуля и Беседин прилетели в Аризону, чтобы заключить сделку с американской компанией, сообщив, что продукция будет поставлена в Турцию, при этом экспортные документы были подделаны. Деньги на сделку поступили от российской авиакомпании, были переведены через турецкий банк и зачислены на счет Пацули в США. Всего, по данным прокуратуры, американские банковские счета компании Пацули получили как минимум $4,5 млн, переведенных российскими авиаперевозчиками через Турцию. По условиям приговора, Пацуля обязан отдать имущество на эту сумму, включая личный катер и люксовый автомобиль.