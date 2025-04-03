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Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Военная машина России ускоряется

18:35 408

Россия наращивает свой военный потенциал более быстрыми темпами, чем прогнозировали аналитики.

Об этом сообщил Кристофер Каволи, командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.

«Мы отмечаем постоянное наращивание военной мощи со стороны России», — заявил Каволи. Он отметил, что это связано с беспрецедентными темпами замены боевой техники и боеприпасов.

По его словам, Россия переориентировала экономику на военные нужды.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ. Согласно документу, в период с 1 апреля по 15 июля в российскую армию призовут 160 тысяч человек.

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