Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа

Говоря о газовой стратегии Турции, Байрактар подчеркнул, что страна длительное время существенно зависела от поставок из России и Ирана.

По его словам, достигнута договорённость о начале импорта газа с этого месторождения в 2028–2029 годах.

Об этом сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Анкара ведёт работу над новым соглашением с Азербайджаном о поставках газа с нефтегазового месторождения « Карабах ».

«Срок действия этих соглашений скоро истекает, и нам необходимо найти альтернативные источники газа», — отметил министр.

Кроме того, он заявил о готовности Турции заключить долгосрочные контракты на закупку дополнительных объёмов газа из Азербайджана.

«Если в течение следующих 15 лет у Азербайджана появятся дополнительные объёмы газа, наш рынок открыт. Турецкая экономика, промышленность и население растут, и мы готовы взять на себя долгосрочные обязательства по закупке», — сказал Байрактар.

Министр также отметил, что для расширения Южного газового коридора необходима активная позиция не только Турции и Азербайджана, но и Европы.

Байрактар добавил, что инфраструктура, позволяющая Азербайджану удвоить экспорт газа в Европу к 2027 году, уже готова.