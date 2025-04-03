Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания?

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречу с президентом European Aquatics (Европейские водные виды спорта) и вице-президентом World Aquatics (Всемирные водные виды спорта) Антонио Жозе Сильвой.

В ходе встречи с португальцем обсуждались развитие водных видов спорта, международное сотрудничество, расширение связей между Азербайджаном и European Aquatics, обмен опытом и будущие проекты.

Во встрече также приняли участие президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев и первый вице-президент European Aquatics Иосип Варводич.