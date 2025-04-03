Россия теряет стратегические ракетоносцы Ту-22

За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 10% своего парка стратегических ракетоносцев Ту-22М.

Об этом пишет Forbes, анализируя вчерашнюю аварию одного из них.

Считается, что до войны в Украине Россия имела около 60 Ту-22М - обновленных версий бомбардировщиков времен холодной войны, которые несут крылатые ракеты различных типов. До вчерашней катастрофы российские ВВС потеряли уже четыре таких самолета - один разбился, один был сбит и два были уничтожены или по крайней мере сильно повреждены ударом украинских беспилотников по аэродрому.

Кроме того, серия налетов беспилотников на авиабазу Энгельс с января по март уничтожила огромный запас крылатых ракет, которые запускали эти бомбардировщики. Стоимость потерянных ракет Forbes оценивает в почти 1 миллиард долларов.