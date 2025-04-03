США могут отказаться от командования силами НАТО в Европе
Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность изменения традиционной структуры руководства НАТО, при которой пост верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе может перейти неамериканскому представителю.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.
До сих пор эту должность всегда занимали военные из США.
«Я думаю, что эти вопросы следует тщательно обдумать», — заявил главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи, комментируя возможные изменения.
По данным Reuters, Каволи отметил, что такой шаг может усложнить процессы командования, контроля за ядерными силами и взаимодействия американских войск в составе НАТО.