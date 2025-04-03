США могут отказаться от командования силами НАТО в Европе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность изменения традиционной структуры руководства НАТО, при которой пост верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе может перейти неамериканскому представителю.

До сих пор эту должность всегда занимали военные из США.

«Я думаю, что эти вопросы следует тщательно обдумать», — заявил главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи, комментируя возможные изменения.

По данным Reuters, Каволи отметил, что такой шаг может усложнить процессы командования, контроля за ядерными силами и взаимодействия американских войск в составе НАТО.